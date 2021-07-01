Юные гимнастки из Ленобласти вошли в пятерку лучших

Команда областного Центра «Ладога» заняла пятое место в финале Общероссийского соревновательного марафона «Здоровые дети — здоровая Россия».

Соревнования проводились в формате Гимнастрады в трех номинациях: общая гимнастика, гимнастические виды спорта, танцевальный «марафон».

Команда из Ленобласти в составе школьниц от 8 до 13 лет принимала участие в номинации «Гимнастические виды спорта» с номером «Орлята». Особой честью для наших гимнасток стало участие в Гала-концерте, куда пригласили только лучшие номера общероссийского соревновательного марафона — 43 команды.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Тихвинский ансамбль танца «Улыбка» примет участие в съемках проекта телеканала «Культура». Балерины представят номер в проекте о танцевальном искусстве «Большие и маленькие». Съемки пройдут на киностудии «Мосфильм» в июле 2021 года.

Проект призван рассказать и показать публике всю палитру детского и юношеского танца. Также это будет отличной возможностью заявить о себе на всю страну для хореографических студий, школ и коллективов.