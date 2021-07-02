«Реально машины»: в Сосновом Бору питбули напали на шпица

Собаки были без поводков и намордников.

По информации сообщества Мой Сосновый Бор, в городе у реки питбули набросились на шпица.

По словам автора поста, бойцовских собак долго не могли оттащить. Они вообще не слушаются хозяйки.

В свою очередь шпица в экстренном порядке доставили в ветклинику. Его спасла длинная шерсть, а хозяйка до сих пор не понимает, как песику не перегрызли шею.

Теперь пострадавшая женщина намерена написать заявление в полицию, а хозяйка питбулей названивает женщине и уговаривает решить дело миром, предлагая деньги.

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Не все комментаторы поддержали пострадавшую сторону. Некоторые вопрошают, был ли сам шпиц на поводке и в наморднике, вед это хоть и маленькая, но очень агрессивная собачка.