«Реально машины»: в Сосновом Бору питбули напали на шпица

Собаки были без поводков и намордников.
По информации сообщества Мой Сосновый Бор, в городе у реки питбули набросились на шпица.
По словам автора поста, бойцовских собак долго не могли оттащить. Они вообще не слушаются хозяйки.
В свою очередь шпица в экстренном порядке доставили в ветклинику. Его спасла длинная шерсть, а хозяйка до сих пор не понимает, как песику не перегрызли шею.
Теперь пострадавшая женщина намерена написать заявление в полицию, а хозяйка питбулей названивает женщине и уговаривает решить дело миром, предлагая деньги.
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01.07.2021 208
Не все комментаторы поддержали пострадавшую сторону. Некоторые вопрошают, был ли сам шпиц на поводке и в наморднике, вед это хоть и маленькая, но очень агрессивная собачка.