В Петербурге и Ленобласти задержали продавцов поддельных COVID-справок

В Петербурге и Ленобласти полицейские задержали курьеров, торговавших медсправками, связанными с коронавирусной инфекцией. Возбуждены уголовные дела.

Полиция провела проверочную закупку справок. В результате на проспекте Ветеранов у продавца изъяли девять поддельных справок о наличии медотвода от вакцинации, такая справка стоила 1 800 рублей. Также за 500 рублей он продавал справку об отсутствии контакта с инфицированными COVID-19.

На станции метро “Девяткино” в Ленобласти задержали 30-летнюю неработающую уроженку Чувашии. Она продавала поддельные справками о медотводе за 1 500, а также об отсутствии контактов с носителями вируса за 500 рублей.

Позже во Фрунзенском районе Петербурга выявили факт реализации поддельных медсправок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Документы неустановленное лицо продало через курьера, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Напоминаем, использование поддельного сертификата о прививке от COVID-19 может обернуться годом тюрьмы.