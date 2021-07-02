Профессор Ершов объяснил, когда вакцинация от коронавируса может быть опасной

Вакцинация от коронавируса в определенных ситуациях может быть опасной. Об этом рассказал практикующий врач, доктор медицинских наук, профессор Антон Ершов.

Он объяснил, что реакция организма на вакцину может быть нестандартной, в том числе и при наличии большого количества антител. Поэтому, уверен специалист, тем, у кого есть антитела, прививаться может быть даже опасно, передает Life.ru.

По его словам, по тест-системе Abbott защитный титр антител к коронавирусу SARS-CoV-2 установлен на уровне 4800. Считается, что «иммунитета нет», если этот показатель ниже 1500.

Если провести вакцинацию при высоком уровне антител, то организм может не отреагировать на препарат. То есть, инъекция будет бессмысленной.

Но возможна ситуация, когда при большом количестве антител организм на введение вакцины может дать нестандартную реакцию и выработать огромное количество иммуноглобулинов.

— И, поверьте мне, ничего хорошего это не означает, могут забиться антителами мелкие капилляры и структуры разных органов и тканей, — предупредил Ершов.

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Также организм может дать аллергическую реакцию на вакцину, если она будет введена неправильно. Например, если при инъекции вакцина поступит в сосуд.