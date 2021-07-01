В России спрос на специалистов по вакцинации вырос почти в 2,5 раза

В мае-июне 2021 года в России было открыто около 700 вакансий, где в обязанностях прописана «вакцинация населения». Это почти в 2,5 раза больше, чем в марте-апреле, когда таких вакансий было всего 300.

Больше всего в таких работниках нуждалась Новосибирская, Челябинская и Свердловская области, об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru. Средняя предлагаемая зарплата тоже подросла – с 35 000 рублей до 40 000.

В регионах СЗФО больше всего вакансий для специалистов по вакцинации в мае-июне открыли работодатели Петербурга. Второе место разделили сразу несколько регионов: Ленинградская, Архангельская, Калининградская, Мурманская, области и Карелия.

Вам будет интересно В вакансиях Петербурга появились требования о вакцинации и ковид-тестах За июнь около 100 петербургских работодателей включили в вакансии, опубликованные на hh.ru, требования о наличии вакцинации от Covid-19 или антител... 29.06.2021 165

Добавляется, что в июне 10 400 соискателей отметили в своих резюме о прохождении вакцинации от COVID-19. Это в два раза больше, чем в мае, и в пять раз, чем в начале года.