Во время пьяной ссоры жительница Всеволожска зарезала своего сожителя

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали 35-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве сожителя.

Как сообщили в пресс-службе следкома Ленобласти, сожители вместе выпивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. Во время которой женщина схватила нож и несколько раз ударила мужчину. От полученных травм 39-летний сожитель скончался на месте.

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Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанной предъявят обвинение. Следствие продолжается.