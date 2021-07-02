Более 20% автомобилей в России попали под экологические ограничения 1 июля 2021 года

В России начали действовать знаки, ограничивающие въезд автомобилей определенного экологического класса.

Такой знак разрешает въезд машин только указанного на нем экологического класса или выше.

Автомобилям, в регистрационных документах которого экокласс не указан, въезд в такую зону запрещен.

Новая норма не распространяется на автомобили военных, полиции, спасателей, пожарных, скорой, газовиков и федеральной почты с опознавательными знаками.

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По предварительной информации, полученной от ГИБДД, сегодня в России около 26% автомобилей имеют неопределенный экологический класс. Как правило, это довольно старые машины, выпущенные больше 15 лет назад.