Более 20% автомобилей в России попали под экологические ограничения 1 июля 2021 года

В России начали действовать знаки, ограничивающие въезд автомобилей определенного экологического класса.
Такой знак разрешает въезд машин только указанного на нем экологического класса или выше.
Автомобилям, в регистрационных документах которого экокласс не указан, въезд в такую зону запрещен.
Новая норма не распространяется на автомобили военных, полиции, спасателей, пожарных, скорой, газовиков и федеральной почты с опознавательными знаками.
Вам будет интересно
Цены на газ, добываемый «Газпромом» и аффилированными компаниями, будут проиндексированы на 3%. Федеральная антимонопольна служб опубликовала приказ об индексации цен на...
22.06.2021 237
По предварительной информации, полученной от ГИБДД, сегодня в России около 26% автомобилей имеют неопределенный экологический класс. Как правило, это довольно старые машины, выпущенные больше 15 лет назад.