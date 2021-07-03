В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 3 июля ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

км 8 г. Тосно ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины.

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

Р-21 «Кола»:

км 89 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, очистка дорожной разметки от битума.

км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт а/б покрытия;

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

км 90-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную.

Аномально теплая погода без осадков и сильного ветра позволяет вести работы по обновлению асфальта на трассах Ленинградской области 24 часа...

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А-181 «Скандинавия»:

подъезды к г. Выборг №1 км 0-5; №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

ТрР км 142; км 145; км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка лотков от пыли и грязи механизированным способом;