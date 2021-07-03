196 новых случаев: в Ленобласти продолжает расти число заболевших COVID-19 

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 196 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 3 июля.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалево (+4), Ефимовский (+1), Большой Двор (+1), Павловские Концы (+1), Турково (+1) .

Волосовский район: Волосово (+2), п. Каложицы (+2), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Извара (+1), п. Курск (+1), Калитино (+1), Село (+1) .

Волховский район: Волхов (+11).

Всеволожский район: Мурино (+14), Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), пос. Щеглово (+2), Вартемяги (+1), Романовка (+2), Бугры (+4), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Павлово (+1), Верхние Осельки (+1), Стеклянный (+1), Касимово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+6), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Рощино (+2), Светогорск (+1), Приморск (+2), Кирпичное (+1), Пруды (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+12), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Терволово (+1), Большое Рейзино (+1), Малые Колпаны (+1), Пижма (+1), Торфяное (+1), Лукаши (+1), Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Торма (+1), Большое Кузёмкино (+1).

Киришский район: Кириши (+7), Тихорицы (+1), Бор (+1), Кукуй (+2) .

Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+3), Концы (+1), Низово (+1), Мга (+2) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Алеховщина (+1).

Ломоносовский район: Низино (+1), Аннино (+2), Лаголово (+2), Лебяжье (+1), Черемыкино (+1).

Лужский район: Луга (+5), Волошово (+1), Скреблово (+2).

Подпорожский район: Подпорожье (+1), Лукинская (+1), Вознесенье (+2), Красный Бор (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+1), Петровское (+2) .

Сланцевский район: Сланцы (+5).

Тихвинский район: Тихвин (+11).

Тосненский район: Тосно (+1), Тосно (+1), Никольское (+2), Федоровское (+4), г. Любань (+1), Аннолово (+1) .