В поселке Тайцы перезахоронили останки 97 красноармейцев

Останки 97 красноармейцев были обнаружены в окрестностях бывшей деревни Куприяновка на местах ожесточенных боев.

Фото: vk.com/gmr47

2 июля в поселке Тайцы Гатчинского района перезахоронили останки бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Останки были захоронены под оружейный залп и проливной дождь, будто сама природа оплакивала погибших солдат», — рассказали в пресс-службе администрации Гатчинского района.

Ранее в поселке имени Тельмана нашли останки бойца, работавшего до войны в Эрмитаже. Там же были найдены останки 50 солдат, 15 медальонов и танк с боеприпасами.