Ленобласть вошла в пятерку регионов с самым большим миграционным приростом

Ленобласть вошла в ТОП-5 регионов с наибольшим миграционным приростом. Об свидетельствуют данные Росстата.

За последние восемь лет в Ленобласть переехали более 220 тысяч человек. Порядка 90% — внутрироссийская миграция. Уроженцем другой страны оказался только каждый 10-й новый житель Ленобласти.

Александр Дрозденко уверен, что это показатель того, что жить в Ленобласти хорошо и комфортно.

«В плохой регион люди не поедут», — заключил Дрозденко.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.