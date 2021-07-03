Три иномарки столкнулись на КАД возле съезда в Мурино — фото

Массовое ДТП произошло 3 июля на внешней стороне КАД рядом со съездом на Мурино Всеволожского района Ленобласти.

На проезжей части не смогли разъехаться Renault Duster, Volkswagen и Ford. На кадрах видно, что одна из машин от столкновения угодила в ограждение. Информация о пострадавших не поступала.

По словам очевидцев, последствия аварии уже устранили.