Три иномарки столкнулись на КАД возле съезда в Мурино — фото

Массовое ДТП произошло 3 июля на внешней стороне КАД рядом со съездом на Мурино Всеволожского района Ленобласти.
На проезжей части не смогли разъехаться Renault Duster, Volkswagen и Ford. На кадрах видно, что одна из машин от столкновения угодила в ограждение. Информация о пострадавших не поступала.
Источник: ДТП и ЧП |СПб, ВК
По словам очевидцев, последствия аварии уже устранили.
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