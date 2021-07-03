Три иномарки столкнулись на КАД возле съезда в Мурино — фото

Автор: Гузель Галимова
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Массовое ДТП произошло 3 июля на внешней стороне КАД рядом со съездом на Мурино Всеволожского района Ленобласти. 

На проезжей части не смогли разъехаться Renault Duster, Volkswagen и Ford. На кадрах видно, что одна из машин от столкновения угодила в ограждение. Информация о пострадавших не поступала.

Три иномарки столкнулись на КАД возле съезда в Мурино - фото Мурино, массовая авария, Ленобласть, кад, ДТП, Всеволожский район
Три иномарки столкнулись на КАД возле съезда в Мурино - фото Мурино, массовая авария, Ленобласть, кад, ДТП, Всеволожский район
Три иномарки столкнулись на КАД возле съезда в Мурино - фото Мурино, массовая авария, Ленобласть, кад, ДТП, Всеволожский район
Три иномарки столкнулись на КАД возле съезда в Мурино - фото Мурино, массовая авария, Ленобласть, кад, ДТП, Всеволожский район
Источник: ДТП и ЧП |СПб, ВК

По словам очевидцев, последствия аварии уже устранили.

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