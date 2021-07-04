Фото: 78.ru
Фото: 78.ru
Фото: 78.ru
Погибшая не имела определенного места жительства и проживала в сгоревшем гараже.
В Гатчинском районе Ленобласти, 3 июля, в городе Коммунар сгорел гараж. При разборе завалов был обнаружен обгоревший труп женщины. Стало известно, что погибшая не имела определенного места жительства и проживала в сгоревшем гараже.
Причиной пожара стала непотушенная сигарета.
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