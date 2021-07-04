В Коммунаре при разборе сгоревшего гаража нашли обгоревший труп женщины — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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В Коммунаре при разборе сгоревшего гаража нашли обгоревший труп женщины — фото пожар, Ленобласть, Коммунар, Гатчинский районФото: 78.ru
В Коммунаре при разборе сгоревшего гаража нашли обгоревший труп женщины — фото пожар, Ленобласть, Коммунар, Гатчинский районФото: 78.ru
В Коммунаре при разборе сгоревшего гаража нашли обгоревший труп женщины — фото пожар, Ленобласть, Коммунар, Гатчинский районФото: 78.ru

Погибшая не имела определенного места жительства и проживала в сгоревшем гараже. 

В Гатчинском районе Ленобласти, 3 июля, в городе Коммунар сгорел гараж. При разборе завалов был обнаружен обгоревший труп женщины. Стало известно, что погибшая не имела определенного места жительства и проживала в сгоревшем гараже.

Причиной пожара стала непотушенная сигарета.

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