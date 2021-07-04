В понедельник, 5 июля, будет малооблачно и без осадков.
Начало недели в Ленобласти ожидается жарким — сохранится знойная и жаркая погода. В понедельник, 5 июля, будет малооблачно и без осадков.
Ночью температура составит от +13 до +18°, местами +9°. Днем в Ленобласти ожидается аномально жаркая погода — от +25 до +30°. Ветер восточный 2-7 м/с ночью, днем 5-10 м/с. Атмосферное давление будет без явных изменений.
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04.07.2021 78