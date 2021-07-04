5 правил полива в жару от Татьяны Русановой: полив — только не днем, фруктовые — не поливаем, из колодца — нельзя, не вся вода одинаково полезна и спасаем огурцы.

Аномальная жара принесла дачникам Ленобласти новые заботы — каждый хочет сохранить свой урожай, чтобы его не спалило солнце. «Фонтанка» вместе с инженером-дендрологом Татьяной Русановой разобрала 5 правил полива огорода в жаркую погоду:

1. Полив — только не днем. Все огородные культуры нужно поливать под корень. Помидоры, баклажаны, тыквы, кабачки — все это нельзя поливать сверху, потому что быстро горят листья. Сверху хорошо обливать только хвойные.

2. Фруктовые — не поливаем. Фруктовые деревья сейчас вообще поливать не нужно, только рыхлить под ними. Их очень обильно поливают осенью. Потом это все закрывают и влажные растения уходят в зиму.

3. Из колодца — нельзя. Вода должна быть очень теплой. 24–25 градусов — как раз такая температура воды сейчас в летнем водопроводе. Из скважины напрямую поливать нельзя — там температура воды может быть 7–9 градусов, это не пойдет на пользу растениям.

4. Не вся вода одинаково полезна. Еще одна проблема со скважиной — вода бывает подсолена. Это видно после полива, вокруг растений появляется легкий белесый налет. Такую воду тоже нужно отстаивать и стараться поливать поменьше, ждать дождей. Рыхление через день, каждый день — считается «сухой полив», это немного заменяет воду, считает эксперт.

5. Спасаем огурцы. Огурцы от летнего солнца страдают больше всего — у них очень уязвимые листья. Их нужно спасать от обжигающей жары. Можно сделать навес из нетканого материала или хорошо проветриваемую теплицу, советует Татьяна Русанова.