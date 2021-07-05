Во вторник в Ленобласти ожидается жаркая погода

В регионе будет немного облачно и без осадков.
По информации синоптиков, во вторник, 6 июля, в Ленобласти ожидается жара. Температура наружного воздуха поднимемся до +31 градуса. В ночь на вторник в некоторых местах похолодает до +7 градусов.
Прогнозируется восточный и юго-восточный ветер около 6-10 м/с.
Правила поведения при сильной жаре:
- Одевайся правильно: носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором.
- Избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени.
- Воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
- Будьте бдительны: помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров.
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05.07.2021 140