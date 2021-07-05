Во вторник в Ленобласти ожидается жаркая погода

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В регионе будет немного облачно и без осадков.

По информации синоптиков, во вторник, 6 июля, в Ленобласти ожидается жара. Температура наружного воздуха поднимемся до +31 градуса. В ночь на вторник в некоторых местах похолодает до +7 градусов.

Прогнозируется восточный и юго-восточный ветер около 6-10 м/с.

Правила поведения при сильной жаре:

  • Одевайся правильно: носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором.
  • Избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени.
  • Воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
  • Будьте бдительны: помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров.
Вам будет интересно
Готовы к жаркой недельке? Адская жара продержится в Санкт-Петербурге и Ленобласти до конца выходных
После непродолжительной передышки в город и область вновь пришла жара. По информации синоптиков, на этой неделе в Санкт-Петербурге и Ленобласти будет...
05.07.2021 140
Автор