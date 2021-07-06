Росавиация озвучила список городов с разрешенными рейсами в Турцию

С 12 июля также откроются авиарейсы в турецкий город Измир.

В России со следующего понедельника, 12 июля, разрешат летать в Турцию еще из 13 российских городов. Об этом сообщили в Росавиации.

— С 12 июля нынешнего года российские и турецкие авиакомпании смогут совершать полеты из 45 международных аэропортов России, — сказано в заявлении ведомства.

Отмечено, что соответствующее решение принято в соответствии с постановлением Оперштаба, разрешается выполнять регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в Турцию.

Самолеты в Турцию будут летать из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, а также из Тюмени и Южно-Сахалинска.

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С 12 июля также откроются авиарейсы в турецкий город Измир. Ранее появилась возможность совершать авиаперелеты в пять городов Турции, в числе которых Стамбул, Анкара, Анталья, Бодрум, Даламан.