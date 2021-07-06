За выходные в Петербурге выявили 128 «машин-призраков»

В минувшие выходные сотрудники дорожной полиции провели профилактический рейд по выявлению автомобилей с архивными номерами.
Всего за два выходных дня, 3 и 4 июля, инспекторы поймали 128 «машин-призраков». У нарушителей изъяли оба комплекта номерных знаков и свидетельства о регистрации автомобиля. А сами водители привлечены к ответственности.
Чуть позже около 40 водителей были повторно привлечены к ответственности, они рискнули продолжить движение на автомобилях без номерных знаков. У них изъяли автомобили и поместили их на спецстоянку.
Вам будет интересно
В разных районах Санкт-Петербурга вечером, 5 июля произошло, по меньшей мере, три аварии, в которых в результате столкновений на бок...
05.07.2021 163