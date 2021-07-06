Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 17 мая

Американская валюта неожиданно поднялась выше 74 рублей.
Доллар в ходе торговой сессии на Московской бирже впервые с мая этого года взлетел выше 74 рублей.
Экономист Андрей Лобода считает, что российская валюта стратегически продолжит укрепление в течение 2021 года, а доллар сохранит негативную тенденцию.
Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян объясняет успехи рубля на бирже стабильно высокими ценами на черное золото.
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09.06.2021 334