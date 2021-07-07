Водоочистные в Выборге станут крупнейшими в Ленобласти

Завершается работа по проектированию водоочистных сооружений в Выборге, их мощность составит 40 тысяч кубометров в сутки.

При очистке воды будут использоваться самые современные технологии и научные разработки, в том числе озонирование. В составе сооружений — блок водоочистной станции, лаборатории, обработки промывной воды и механического обезвоживания осадка, резервуары чистой воды, реагентное хозяйство, насосные станции, дизельная электростанция и трансформаторная подстанция.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

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Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

По региональной программе в регионе с 2020 года установлены и заработали 30 новых модульных станций очистки питьевой воды. Всего в ближайшие годы планируется установить 108 станций для очистки питьевой воды и 31 — по очистке сточных вод.

Отметим, вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.