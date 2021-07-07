Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся в Гатчинском районе — фото

В кювете также находится кроссовер, с которым столкнулся микроавтобус.
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, столкновение микроавтобуса и кроссовера произошло на дороге Гатчина-Вырица.
От сильного удара оба автомобиля оказались в кювете, а микроавтобус перевернулся.
По словам очевидцев, в аварии пострадала женщина. О тяжести ее травм не сообщается.
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По факту ДТП будет проведена поверка.