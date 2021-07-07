Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся в Гатчинском районе — фото

В кювете также находится кроссовер, с которым столкнулся микроавтобус.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, столкновение микроавтобуса и кроссовера произошло на дороге Гатчина-Вырица.

От сильного удара оба автомобиля оказались в кювете, а микроавтобус перевернулся.

По словам очевидцев, в аварии пострадала женщина. О тяжести ее травм не сообщается.

Вам будет интересно Водитель микроавтобуса погиб, столкнувшись с машиной дорожников на подъезде к Бабино Смертельная авария произошла вчера днем, 28 июня, на 595 километре трассы М-10 "Россия" в Тосненском районе Ленобласти. Volkswagen Crafter под управлением... 29.06.2021 423

По факту ДТП будет проведена поверка.