Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся в Гатчинском районе — фото

Автор: Александр Селиванов
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В кювете также находится кроссовер, с которым столкнулся микроавтобус.

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Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся в Гатчинском районе - фото Россиянее, Россия, Микроавтобусы, Ленобласть, кроссоверы, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, Гатчинский район, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся в Гатчинском районе - фото Россиянее, Россия, Микроавтобусы, Ленобласть, кроссоверы, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, Гатчинский район, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся в Гатчинском районе - фото Россиянее, Россия, Микроавтобусы, Ленобласть, кроссоверы, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, Гатчинский район, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, столкновение микроавтобуса и кроссовера произошло на дороге Гатчина-Вырица.

От сильного удара оба автомобиля оказались в кювете, а микроавтобус перевернулся.

По словам очевидцев, в аварии пострадала женщина. О тяжести ее травм не сообщается.

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