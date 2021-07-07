Как сообщает издание «Маяк» со ссылкой на главного санитарного врача Ираиду Егорову, качество воды в водоемах Соснового Бора ухудшается. Причина – увеличение нагрузки из-за большого количества купающихся и жаркой погоды.

Контрольные замеры зафиксировали удовлетворительное качество воды в карьере у садоводства «Эхо», на озере Копанском и в реке Глуховке, которая не является местом массового купания.

На городском пляже, на побережье в Липово и в Ручьях в районе лагеря «Чайка» отмечено повышенное содержание кишечной палочки. Наблюдение за водоемами продолжается.

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