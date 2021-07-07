Работники аппарата Леноблизбиркома прошли вакцинацию от COVID-19

Сейчас также вакцинацию проходят все члены территориальных и участковых избирательных комиссий Ленобласти, в составах которых работают более 9 тысяч человек.

«Одним из главных приоритетов организации голосования продолжает оставаться сохранность здоровья всех его участников», — подчеркнул глава Леноблизбиркома.

Уже сейчас осуществляется закупка необходимых средств индивидуальной защиты: почти 5,5 тысяч настольных защитных экранов, более 15 тысяч литров средства для дезинфекции рук и помещений, маски, перчатки, халаты, защитные маски для лица. В помещениях для голосования будет проводиться регулярная санобработка, при входе на участок будет организован температурный контроль.

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона.