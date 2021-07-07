Минпромторг не ожидает колебания цен в ближайший месяц

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов оценил ситуацию с ценами на рынке. По его словам, все остается стабильным, за исключением овощей борщевого набора.

Евтухов рассказал, что на ближайший месяц правительство не прогнозирует никаких резких ценовых колебаний на продукты или другие товары, однако, по его оценке, в этой стабильности будет одно исключение – овощи из так называемого борщевого набора (картофель, капуста, морковь, свекла, репчатый лук).

– Но на сегодня по социально значимым, базовым продуктам мы не ждем никаких перекосов. <…> Только борщевой набор сильно подорожал, но урожай уже пошел, так что овощи тоже начнут дешеветь, – отметил замглавы Минпромторга, передает его слова Известия.

Напомним, что наблюдающаяся тенденция к повышению цен на продукты стала особенно острой во время пандемии коронавируса. Правительство объявляло заморозку цен на ряд товаров, которая частично перестала действовать летом.