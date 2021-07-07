В Волховском районе открыли спортивно-гимнастический городок

Спортивный объект в поселке Аврово Волховского района появился благодаря содействию Депутата Государственной Думы Сергея Петрова. Местные жители ждали подобного объекта порядка трех лет.

Жители поселка обращались в местную администрацию еще в 2018 году с просьбой обустроить подобный спортивный объект. До ближайших спортивных объектов в Сясьстрое идти нужно было около 7 километров.

Однако теперь в Аврово есть свой хоть и небольшой, но функциональный и современный спортивный городок. Площадка из шести элементов рассчитана на занятия спортом одновременно до 10 человек.

«Президент России Владимир Путин не раз говорил об одной из национальных целей – увеличении продолжительности жизни россиян, для этого в планах государства вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины жителей страны. Чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьезные усилия: с учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик населенных пунктов и городов, делаем все, чтобы жители хотели и могли заниматься спортом», — рассказал Сергей Петров.