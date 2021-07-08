Почта по-прежнему продолжает свою работу, с тех пор как год назад мальчик Тимофей запустил игру-переписку с гостями парка.

Музей-заповедник «Парк Монрепо» поделился добрыми письмами от своих посетителей. «Почта добрых желаний» работает уже целый год — в формате игры-переписки с гостями парка ее запустил соседский мальчик Тимофей.

Он делился своими впечатлениями от жизни вместе со своим дедушкой.

«…как мы учились мучились. Занимались в Школе тейквондо. 22 мая 2021 года открыли сезон рыбалки. Поймали 10 рыб. Одну рыбу украла ворона. Скоро День рождения, 8 лет. Поедем на рыбалку на ночь на лодке. Поздравляю всех с летом!!! Тимофей.»

С тех пор почта стала местом, где люди делились своими размышлениями и мечтами, рассказывали о себе и писали другим людям самые разные пожелания.

«Мне 21 год и я уже почти взрослая тётя, но только недавно поняла, чем я на самом деле хочу заниматься в жизни, и надеюсь на успешное поступление в худ. училище и дальнейшее развитие.»

«Я не местная, но очень понравился ваш прекрасный городок и парк Монрепо. Надеюсь, все ваши желания сбудутся и вы будете счастливы (Лиза)»

«Я Катя, мне 22. Пока в статусе безработного бакалавра:) Позавчера получила диплом и отправилась изведывать новые маршруты. Потому, что путешествовать класс!»

«Мы хотим родить здорового ребеночка»

«Я хочу девушку красивую и умную и чтоб она появилась этим летом»

«Мы хотим родить здорового ребеночка»