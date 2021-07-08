Житель Сясьстроя, напавший с ножом на знакомых, получил 10 лет колонии

В Волховском районе суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, который устроил поножовщину в Сясьстрое в августе 2019 года.

Следствием установлено, что в ночь на на 8 августа обвиняемый распивал алкоголь в хозпостройке с 33-летним и 41-летним знакомыми. Во время ссоры он зарезал младшего товарища. Второго ранил в лицо, шею и грудь — скорая успела оказать пострадавшему помощь.

После он вышел на улицу и увидел третьего знакомого. Из личной неприязни он несколько раз ударил его ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

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Также следствие установило его причастность к еще одному преступлению. В июле того же года он незаконно проник в дом 51–летней жительницы Сясьстроя.

Суд отправил его на 10 лет и 4 месяца в исправительную колонию строгого режима.