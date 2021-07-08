Из них 4 тонны в тепличном комплексе «Утконос» в Приозерском районе. Где сегодня, 8 июля, побывал глава Ленобласти

Александр Дрозденко посетил инновационное производство по выращиванию ягод в тоннельных теплицах в поселке Петровское Приозерского района. Площадь комплекса площадью 3,2 га. Отметим, что ягоды пришлись по вкусу губернатору.

«Если несколько лет назад мне бы сказали, что мы будем так активно выращивать клубнику — ни за чтобы не поверил, ― сказал глава региона. ― А сейчас по итогам прошлого года мы в области собрали более 155 тонн ягод , 110 из них — клубника. Область готова поддерживать подобные проекты и увеличивать производство качественной, свежей продукции», — отметил губернатор.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, общая площадь промышленных садов в 2021 году достигнет 300 га. Так, например, всего в регионе выращиванием садовой земляники занимаются 14 крестьянских фермерских хозяйств и сельхозпредприятий на общей площади 29,5 га. Ягоды поступают на оптовые базы для распределения по торговым точкам.