Банки предупредили о мошенниках, предлагающих бонусы за вакцинацию

Мошенники придумали новый способ, как обогатиться на прививках от коронавируса.

После объявления обязательной вакцинации для сотрудников ряда сфер в некоторых регионах страны появились предложения для клиентов банков «бонусы» за прививки. Таким образом мошенники пытаются узнать данные карт и получить доступ к чужим деньгам.

Как пишет РБК, в частности, такую схему обнаружил ВТБ и «Лаборатория Касперского».

Мошенники распространяют в социальных сетях объявления о бонусах в размере 5 тыс. рублей, которые якобы выплачиваются клиентам ВТБ в случае вакцинации. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам.