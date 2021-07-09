Гостилицкое шоссе преображается на глазах

Ход ремонта региональной магистрали Ломоносовского района оценили жители Петровского, Гостилиц и активисты «ОНФ».

«Дорога преображается на глазах. Важно, что ремонт не доставляет неудобств автомобилистам и жителям, так как работы ведутся по ночам», — отметил эксперт регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Алексей Орлов.

Здесь обновляется почти 14 километров дороги, ремонт будет закончен к началу осени. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в Ленобласти в этом году ремонтируется 110 км региональных трасс. Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.