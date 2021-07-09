Россия стала крупнейшим потребителем грузинского вина

Грузия экспортировала на российский рынок более 28 млн бутылок вина в первом полугодии. Таким образом, Россия стала крупнейшим импортером.

Так, с начала текущего года страна экспортировала в Россию свыше 28 млн бутылок вина, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте по объёму закупок грузинского вина оказалась Украина, которая закупила более 5,2 млн бутылок этого напитка. Тройку лидеров замкнула Польша, куда было экспортировано порядка 2,8 млн бутылок.

Грузинское вино в последние шесть месяцев также пользовалось повышенным спросом у Азербайджана, Китая, Казахстана и Турции. По имеющимся данным, всего за указанный срок Грузия экспортировала в 56 стран мира 46,4 млн бутылок вина на сумму $104 млн.