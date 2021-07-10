Петербургские автобусы лишатся символики Евро-2020 к августу

Общественный транспорт примет привычный облик к концу месяца.
По информации издания Невские Новости, спустя пару недель после завершения чемпионата Европы по футболу петербургские автобусы лишаться символики турнира.
Отмечается, что автобусы примут привычный вид к концу июля.
Пленку просто снимут, и у автобусов останется тот цвет, который был, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.
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06.07.2021 252