Петербургские автобусы лишатся символики Евро-2020 к августу

Автор: Александр Селиванов
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Общественный транспорт примет привычный облик к концу месяца.

По информации издания Невские Новости, спустя пару недель после завершения чемпионата Европы по футболу петербургские автобусы лишаться символики турнира.

Отмечается, что автобусы примут привычный вид к концу июля.

Пленку просто снимут, и у автобусов останется тот цвет, который был, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

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06.07.2021 252
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