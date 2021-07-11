Стало известно, где 11 июля зафиксированы 246 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 246 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 июля.
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09.07.2021 143
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+8), Пикалёво (+2), Ефимовский (+2), Большой Двор (+2).
- Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Сумино (+1), Сельцо (+1), Курск (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Колчаново (+1), Сясьстрой (+1), Потанино (+1), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+3), Старая Ладога (+1), Запорожье (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+17), Кудрово (+4), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+2), Янино-2 (+2), Воейково (+2), Щеглово (+3), Щеглово (+1), Сертолово (+5), пгт. им. Морозова (+1), Ковалево (+2), Старая (+6), Романовка (+2), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+4), Дунай (+1), Павлово (+1), Рахья (+1), Бриллиант (+1).
- Выборгский район: Выборг (+9), Первомайское (+1), Рощино (+6), Барышево (+1), Советский (+2), Селезнево (+2), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Цвелодубово (+1), Кирилловское (+1), Лесогорский (+2), Вещево (+1), Рябово (1), Возрождение (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+11), Рождествено (+2), Большие Тайцы (+1), Никольское (+1), Вырица (+2), Коммунар (+3), Старосиверская (+2), Дружная Горка (+1), Дружноселье (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Фалилеево (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+5), Посадников остров (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1), Синявино (+2), Назия (+1), Павлово (+1), СНТ Клен (+1), Петрово (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Алеховщина (+1), Старая Слобода (+1), Андреевщина (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Кипень (+3), Пикколово (+1), Сойкино (+1), Карвала (+1).
- Лужский район: Луга (+7), Толмачёво (+1), Пехенец (+1), Межозёрный (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1), Снегиревка (+1), Тракторное (+1), Ромашки (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4).
- Тихвинский район: Тихвин (+14), Воложба (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+2), Федоровское (+1), Форносово (+1), Любань (+1), п. Любань (+1), Рябово (+1), Ушаки (+1).