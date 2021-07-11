Попугай сбежал от хозяйки к голубке в Петербурге – фото

Жители Санкт-Петербурга заметили на улице Пятилеток попугая яркой расцветки, прибившегося к стае голубей. В паблике «Признавашки ДТП и ЧП» предполагают, что птица принадлежит жительнице дома на улице Тельмана.
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09.07.2021 194
Недавно она просила помощи в поисках похожей птицы. Попугаю, по словам очевидцев, небезразлична голубка из стаи. Возможно, именно влюбленность и послужила причиной бегства.
Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, что косуля забрела в Сланцы.