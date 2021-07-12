В России появится единое тарифное законодательство

Суть концепции — запрет на корректировку тарифов в течение минимум трех лет. Срок могут увеличить по заявкам регулирующих органов или компаний.

В конце июня 2021 года вице-премьер Андрей Белоусов утвердил концепцию внедрения механизмов тарифообразования. Она будет применяться для организаций на долгосрочный период. Ее разработкой занималась ФАС.

Специально под концепцию сформируют законодательную базу и примут Единый тарифный закон. Сейчас он дорабатывается, сообщают «Известия«. Параллельно готовятся изменения в существующие правительственные постановления, акты и законы.

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Согласно обновлениям, будет введен запрет на корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение минимум трех лет. Срок может быть увеличен, если органы регулирования или компании подадут соответствующую заявку.