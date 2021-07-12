Индекс востребованности подработки в Ленобласти заметно выше, чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса hh.ru.

В Ленобласти индекс востребованности подработки составил -0,31, по стране же лишь -0,19. В Петербурге этот показатель составил лишь -0,16 пункта. Добавим, что чем выше индекс – тем увереннее чувствуют себя соискатели и меньше нуждаются в подработке.

При этом дополнительный доход есть лишь у 10% жителей Ленобласти, В ближайшее время подработку планируют найти 55%.

Тем временем в Ленобласти в течение июня по сравнению с маем более чем в два раза выросло число вакансий для строителей, работников сферы туризмы и ресторанно-гостиничного бизнеса.