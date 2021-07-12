В Петербурге откроют фан-зону к финалу Лиги чемпионов в 2022 году

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского, 28 мая 2022 года Санкт-Петербург примет финал крупнейшего клубного турнира по футболу – Лиги чемпионов.  

Лиги чемпионов
Фото: nevnov.ru

В городе уже ведутся организационные работы. Для болельщиков, которые не смогут попасть на стадион, будет организована зона публичного просмотра. По словам представителей городской администрации, организация встречи не будет проще, чем подготовка к Евро-2020.

«Весь город будет задействован комплексно. Это украшение, навигация, волонтеры и много всего другого, что сейчас находится на стадии обсуждения», – рассказал Борис Пиотровский
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