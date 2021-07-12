В Петербурге откроют фан-зону к финалу Лиги чемпионов в 2022 году

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского, 28 мая 2022 года Санкт-Петербург примет финал крупнейшего клубного турнира по футболу – Лиги чемпионов.

В городе уже ведутся организационные работы. Для болельщиков, которые не смогут попасть на стадион, будет организована зона публичного просмотра. По словам представителей городской администрации, организация встречи не будет проще, чем подготовка к Евро-2020.

«Весь город будет задействован комплексно. Это украшение, навигация, волонтеры и много всего другого, что сейчас находится на стадии обсуждения», – рассказал Борис Пиотровский

Вам будет интересно Названы призеры Чемпионата по конкуру во Всеволожском районе Действующий участник сборной России по конкуру стал победителем турнира в конноспортивном клубе «Вента-арена» в деревне Хирвости Всеволожского района. В нем... 12.07.2021 35

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что команда Ленобласти стала второй в командном зачете Кубка России по парапланерному спорту.