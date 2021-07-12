Подведены итоги конкурса лучших антикоррупционных практик в школах Ленобласти

В 2020-2021 учебном году впервые проведен конкурс среди педагогических работников «Школа – территория антикоррупционного просвещения». Для участия поступили 29 работ из 15 районов и городского округа.

Победителем стал коллектив: Галина Бровина, Юлия Яровая, Оксана Золотовская и Светлана Кирова из средней общеобразовательной школы № 1 в Тосно. Лауреаты: учителя Борской школы из Бокситогорского района Светлана Дмитриева и Изварской школы из Волосовского района Ольга Пукки.

Победители конкурса получили денежную премию в 100 тысяч рублей, а лауреаты – в 50 тысяч рублей.

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