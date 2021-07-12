Полуторагодовалый ребенок отравился жидкостью для розжига в Выборгском районе

Автор: Анастасия Щербакова
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Несчастный случай произошел в поселке Советский Выборгского района. Маленький ребенок был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. 

Об этом вечером, 12 июля пишет портал ВыборгTV.

Трагедия произошла еще в субботу, 10 июля. Полуторагодовалого мальчика из поселка Советского с диагнозом «токсическое действие органических веществ» привезли в больницу около половины десятого вечера.

По данным правоохранительных органов, малыш выпил горючую смесь. На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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