Полуторагодовалый ребенок отравился жидкостью для розжига в Выборгском районе

Несчастный случай произошел в поселке Советский Выборгского района. Маленький ребенок был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
Об этом вечером, 12 июля пишет портал ВыборгTV.
Трагедия произошла еще в субботу, 10 июля. Полуторагодовалого мальчика из поселка Советского с диагнозом «токсическое действие органических веществ» привезли в больницу около половины десятого вечера.
По данным правоохранительных органов, малыш выпил горючую смесь. На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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