Названа предварительная причина смерти заключенного, не доехавшего до суда в Петербурге

Стали известны обстоятельства гибели заключённого, которого везли в здание Ломоносовского суда в автозаке.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщают, что 67-летний мужчина умер от острой сердечной недостаточности. Также правоохранители уточнили, что покойный проходил обвиняемым по делу об убийстве.

«Во время перевозки мужчина пожаловался на боль в сердце. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь, однако врачам спасти мужчину не удалось», — рассказали в ведомстве.

О происшествии мы сообщали ранее. В Петербурге заключенный умер в автозаке по пути в суд.