В Чёрной речке заметили мертвых уток. Рядом ведется стройка нового апарт-отеля

На ужасное состояние водоема у Карельского моста обратила внимание петербурженка. В реке куча грязи и мертвые птицы.
Фотографией девушка поделилась порталу Мегаполис. На нечетком снимке, как отмечает петербурженка, плавает порядка шести мертвых уток в куче грязи и маслянистых пятен.
Также она акцентировала внимание на строительстве нового апарт-отеля рядом с Черной речкой. Однако неизвестно, связано ли удручающее состояние водоема со строительными работами.
Комитет по природопользованию Петербурга уже отправил соответствующий запрос в мобильную экологическую дежурную службу для проверки.
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