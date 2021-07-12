В Чёрной речке заметили мертвых уток. Рядом ведется стройка нового апарт-отеля

Автор: Анастасия Щербакова
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черная река
Фото: портал «Мегаполис»

На ужасное состояние водоема у Карельского моста обратила внимание петербурженка. В реке куча грязи и мертвые птицы. 

Фотографией девушка поделилась порталу Мегаполис. На нечетком снимке, как отмечает петербурженка, плавает порядка шести мертвых уток в куче грязи и маслянистых пятен.

Также она акцентировала внимание на строительстве нового апарт-отеля рядом с Черной речкой. Однако неизвестно, связано ли удручающее состояние водоема со строительными работами.

Комитет по природопользованию Петербурга уже отправил соответствующий запрос в мобильную экологическую дежурную службу для проверки.

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