В Чёрной речке заметили мертвых уток. Рядом ведется стройка нового апарт-отеля

На ужасное состояние водоема у Карельского моста обратила внимание петербурженка. В реке куча грязи и мертвые птицы.

Фотографией девушка поделилась порталу Мегаполис. На нечетком снимке, как отмечает петербурженка, плавает порядка шести мертвых уток в куче грязи и маслянистых пятен.

Также она акцентировала внимание на строительстве нового апарт-отеля рядом с Черной речкой. Однако неизвестно, связано ли удручающее состояние водоема со строительными работами.

Комитет по природопользованию Петербурга уже отправил соответствующий запрос в мобильную экологическую дежурную службу для проверки.