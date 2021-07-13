Россиян предупредили о возможном подорожании «абсолютно всех» продуктов

Этой осенью подорожать «может абсолютно все», заявил председатель Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с «Вечерней Москвой«.

«Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу», — пояснил Шелищ.

Он считает, что подорожают крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб. Цены на сезонные продукты также пока растут в цене, но в скором времени должны подешеветь.

Ранее мы сообщали, что в России возможно подорожание консервов и пресервов на 5-10% из-за роста стоимости сырья, логистики и упаковки.