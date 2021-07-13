Ремонт Красносельского шоссе переведен в ночной режим

Обновление участка дороги Красное Село — Гатчина — Павловск идет в ночном режиме, чтобы не доставлять неудобство автомобилистам.

«Интенсивность движения на дороге достаточно высокая, поэтому было принято решение переводить работу в ночь. Погода это позволяет, ограничения проезда для транспорта минимальны», — рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Напомним, ремонт здесь ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По заказу «Ленавтодора» дорожники меняют здесь почти девять километров старого асфальта, ставят новые остановки и меняют несколько водопропускных труб.

Всего в Ленобласти в этом году ремонтируется 110 км региональных трасс. Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.