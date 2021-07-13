В Выборге начнут строительство нового жилого комплекса

На улице Малой Каменной в Выборге скоро начнется возведение нового жилого микрорайона. В планах застройщика построить пять 9-этажных панельных домов.

Об этом во вторник, 13 июля сообщает пресс-служба Администрации Выборгского района.

Между застройщиком и районной администрацией уже заключен договор аренды земельного участка площадью порядка 21 000 квадратных метров.

Многоэтажный жилой комплекс включит в себя пять 9-этажных панельных домов. На данный момент проект будущего строительства находится в разработке, поэтому квартирографию застройщик не озвучивает. Официальным партнером проекта выступил Сбербанк.

Первые строительные работы на объекте начнутся в IV квартале текущего года. Сдать жилой комплекс застройщик собирается в конце 2025 года.