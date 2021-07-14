Во Всеволожском и Выборгском районах дорожники усилили борьбу с борщевиком

До начала цветения борщевика дорожники косили растение с помощью тракторов. В труднодоступных местах использовались ручные триммеры.

В ближайшее время ядовитое растение начнут обрабатывать химикатами. Специалисты обработают полосы отвода около 40 дорог Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти.

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Добавляется, что за неделю Центр управления регионом получил и обработал 273 обращения жителей о местах локации борщевика на территории региона. В этом году Ленобласть на уничтожение сорняка выделила 65 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.