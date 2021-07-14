Александр Гинцбург: Вакцинация подростков начнется до 20 сентября

Вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября, для этого все делается, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В Москве уже проходит исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет, оно началось 5 июля на базе детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали 100 россиян, сообщает РИА «Новости».

По словам Гинцбурга, у двух детей была температура 37. Это нормальная реакция.

Вакцинация подростков начнется к 20 сентября.

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Гинцбург добавил, что выросло количество детей с более тяжелым течением заболевания.