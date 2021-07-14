Захарова раскритиковала Великобританию за подавление протестов и ограничение свобод граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой положения о подавлении протестов в новом законе Великобритании «О полиции, преступности, приговорах и судах».
По мнению Захаровой, новый закон является «репрессивным» и направлен на ограничение прав граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения.
«Если закон вступит в силу, полномочия британских полицейских будут значительно, да что уж там, неадекватно расширены. В частности, полиция сможет перейти к активным действиям, если сочтет, что превышен «допустимый уровень шума»», – написала Мария Захарова
Дипломат отметила, что этот закон критикует британские и международные правозащитники, а также политическая оппозиция. Несмотря на это, его приняли без изменений.
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