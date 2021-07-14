В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 14 июля сообщают: на посту ДПС на Дороге Жизни в сторону Всеволожска произошло жесткое ДТП.
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14.07.2021 111
Подробности происшествия устанавливаются. Один из комментаторов высказал предположение, что все произошло, когда участник ДТП пытался обогнать машину через правый ряд.
«Там от поста ДПС осталось то же, что и от этих машин», – отметил другой комментатор