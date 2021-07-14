В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 14 июля сообщают: на посту ДПС на Дороге Жизни в сторону Всеволожска произошло жесткое ДТП.

Вам будет интересно Фото: труп девушки нашли под окнами 17-этажного дома в Кудрово В паблике «Жизнь в Кудрово» сообщают: 14 июля в полицию Всеволожского района сообщили о трупе девушке под окнами 17-этажного дома... 14.07.2021 111

Подробности происшествия устанавливаются. Один из комментаторов высказал предположение, что все произошло, когда участник ДТП пытался обогнать машину через правый ряд.