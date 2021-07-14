В Мичуринском появятся два новых общественных пространства – сквер и скейт-площадка

В Мичуринском Приозерского района в 2021 году реализуются несколько проектов по благоустройству городской среды.

Уже в сентябре 2021 года на месте пустыря на улице Первомайской будет организован сквер с прогулочной зоной, освещением, клумбами и малыми архитектурными формами. На этот проект выделены 6,1 млн рублей.

А в 2022 году будет создана скейт-площадка на улице Советской. Место под объект подготовят к концу лета 2021 года. Организовать ее стало возможным благодаря участию администрации поселения в областной программе поддержки местных инициатив. Стоимость проекта – 1,5 млн рублей.

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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