Ленинградские коммунальщики активно вакцинируются от COVID-19

На момент подготовки публикации в комитете по ЖКХ вакцинировались более 60% сотрудников. В Фонде капитального ремонта – 56% сотрудников. В центре компетенций и учебно-курсовом комбинате – больше трети. А в Леноблводоканале вакцинирован каждый четвертый.

Лидерство представителей сферы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области объясняется в том числе и тем, что они в рамках должностных обязанностей много общаются с жителями и приходят к ним домой.

Работа с населением должна быть безопасной. Среди тех, кто пока не поставил прививку от COVID-19 в ведомствах – сотрудники, переболевшие в предыдущие полгода или получившие медотвод. Остальные уже записаны на вакцинацию.